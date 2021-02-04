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В Самарской области погода побила несколько рекордов

4 февраля 2021 10:47
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В Самарской области погода побила несколько рекордов

Синоптики подвели итоги погодного безумия, которое охватило Самарскую область 2 февраля. При оттепели в регионе шел снег с дождем.

— 2 февраля в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. В Самаре выпало 20 мм, в Клявлино — 16,6 мм, в Аглосе — 16 мм, в Челно-Вершинах — 12,8 мм. Эти показатели побили рекорды 2016 года, — рассказала синоптик Приволжского УГМС Зарима Аношина.

Температура воздуха также оказалась рекордной для 2 февраля. В Сызрани столбики термометров поднялись до +2,4 градуса, в Новодевичьем — до +2 градусов, в Серноводске — до +1,3 градуса. Предыдущие рекорды были установлены в 1980 году.

Из-за такой погоды в Самаре затопило несколько улиц. По словам синоптиков, она задержится еще на несколько дней. Ожидаются и мокрый снег, и дождь. Температура воздуха может снова подняться до плюсовых значений. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок — на дорогах гололедица, пишет 63.ру.

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