В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков в виде снега

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По сравнению с показателями 45-летней давности в городе выпало на 4,6 мм осадков больше.

В минувшую субботу, 27 февраля, сразу на трех территориях региона было зафиксировано рекордное количество осадков для этого времени года. По данным синоптиков Приволжского УГМС, был побит рекорд 1976 года - в городе выпало 6,1 мм осадков, в то время как сейчас - 10,7 мм. Речь идет именно об этом показателе, а не о высоте образовавшегося снежного покрова.

Аналогичные рекорды были установлены в Тольятти, Кинель-Черкассах, Серноводске, Клявлино, Челно-Вершинах, пишет ПроГородСамара.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 28 февраля, был проведен масштабный "воскресник" по уборке снега. До ночи на полигоны было вывезено около 11 тысяч тонн снежных накоплений. Согласно данным городской администрации, в феврале в Самаре выпало 165,1% месячной нормы осадков.