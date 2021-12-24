В Самарской области ожидается очень сильный ветер, сильный снег, метель 

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 25 декабря ожидается сильный ветер 17-22 м/с, вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря местами очень сильный ветер 25-27 м/с, сильный снег, метель при видимости 500-1000 м. На дорогах снежные заносы.



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;



- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;



- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;



- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;



- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;



- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;



- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде:



Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.



Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».