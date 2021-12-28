В Самарской области ожидается мороз до -31 С и туман

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 29 декабря местами по Самарской области ожидается минимальная температура воздуха -30, -31 С. Ночью и днем 29декабря местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.



Профилактика обморожений:



-На мороз выходите в многослойной одежде: два свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы, хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь должна быть сухой и свободной.



- На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.



- Ни в коем случае не смазывайте лицо кремом, особенно увлажняющим. Это сильно увеличивает риск обморожения. При слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.



- Не отправляйтесь на улицу на голодный желудок, так как возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом.



- Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».



- Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми.



- Если чувствуете, что ноги или руки начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже больно.



- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».