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В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов

14 мая 2021 10:17
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В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов

В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов – 5 класс. Об этом предупредили синоптики. Опасность – чрезвычайная. И сохранится она на период с 14 по 19 мая.

Жителям Самарской области запрещается посещать леса. Также не следует разводить костры, поджигать сухую траву на полях и полянах. Ни в коем случае нельзя бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Напомним также, в 63 регионе с 15 апреля по 15 октября установлен особый противопожарный режим. Специалисты патрулируют лесной фонд, места массового отдыха населения, летние оздоровительные лагеря, территории дачных товариществ, санаториев и туристических баз, пишет ГТРК Самара.

Теги: Акценты В центре внимания пожароопасность лесов природные пожары

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