В Самарской области наблюдаются сильные осадки: дождь, снег, сильный ветер, гололед!

На территории Самарской области наблюдаются сильные осадки: дождь, снег, сильный ветер, гололед!
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует, во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять без контроля и без присмотра детей, не укрываться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
Пешеходам соблюдать правила безопасного передвижения на улице в условиях гололеда, подобрать нескользящую обувь. Водителям соблюдать дистанцию движения и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».