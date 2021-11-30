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В Самарской области наблюдаются сильные осадки: дождь, снег, сильный ветер, гололед!

30 ноября 2021 16:17
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Объявлен оранжевый уровень опасности.

На территории Самарской области наблюдаются сильные осадки: дождь, снег, сильный ветер, гололед!

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует, во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять без контроля и без присмотра детей, не укрываться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам соблюдать правила безопасного передвижения на улице в условиях гололеда, подобрать нескользящую обувь. Водителям соблюдать дистанцию движения и скоростной режим.

​Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: Экология

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