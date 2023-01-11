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В Самарской области на Волге встал лед

11 января 2023 11:39
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В Самарской области на Волге встал лед

В Самарской области наконец-то произошел ледостав. Не прошло и недели с тех пор, как в регионе установились морозы, как Волга почти полностью покрылась льдом.

Волга в Самарской области начала замерзать 5–6 декабря. Как подметили синоптики, это произошло на 2–5 дней позже нормы. Однако в декабре начались перепады температуры. Метели сменяли дожди, а столбик термометра держался в районе нуля. Дожди были даже после наступления нового, 2023 года.

Из-за таких погодных качелей к январю Волга так и не замерзла. Однако в ночь на Рождество, 7 января, в области произошло резкое похолодание. 8 января в регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

В отдельных районах температура опускалась до -45 градусов. Этого оказалось достаточно, чтобы буквально за несколько дней почти вся Волга покрылась льдом. Остались только небольшие полыньи, по которым всё еще ходят суда, пишет 63.ру.

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