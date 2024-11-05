В Самарской области количество осадков побило 72-летний рекорд

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Это произошло в субботу, 2 ноября, сообщили в Приволжском УГМС.

Суточный максимум осадков в этот день был перекрыт в двух населенных пунктах губернии.

Так, в Большой Глушице побит рекорд 2022 года, когда приборы зафиксировали уровень в 7,7 мм, в этом году он составил 11,1 мм.



В Челно-Вершинах дождь лил сильнее, чем в 1952-м, когда выпало 12,8 мм осадков. В этом году 2 ноября этот уровень составил 18,2 мм.



А сегодня в Самарской области бушует непогода: в регион пришел настоящий первый снегопад. Объявлен желтый уровень погодной опасности, пишет Сова.