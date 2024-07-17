В Самарской области идет сбор семян березы

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В этом году самарские лесники планируют заготовить 410 кг семян березы. Заготовка материала ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Сейчас семена уже поспели в Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском, Ставропольском и Шигонском лесничествах. Перед основной заготовкой образцы отправляются на предварительную проверку посевных качеств в Самарскую лесосеменную станцию для определения показателей доброкачественности, всхожести и жизнеспособности семян. Каждая партия семян, подготовленная к посеву, должна быть оформлена документами, подтверждающими, что посевные качества соответствуют установленным требованиям.

Заготовка семян березы – трудоёмкий процесс. Сначала сережки собирают с деревьев за 10-15 дней до осыпания семян. Затем их просушивают в хорошо проветриваемых помещениях, рассыпав слоем до 5 см или подвесив в пучках вместе с веточками. Следующим этапом просушенные сережки ворошат граблями, перетирают или перетряхивают в мешках, пучки с сережками околачивают. Листья, веточки, стержни и другие крупные примеси удаляют, просеивая семена и чешуйки через решета. От чешуек семена березы очищают на ситах с круглыми отверстиями 2-3 мм.

Заготовленные семена березы будут высеяны в теплицы и лесные питомники Самарской области, где на 1 га потребуется 75 кг семян первого класса качества. Выход стандартных сеянцев с 1 га составит 400-450 тыс. сеянцев березы.

Всего в 2024 году по плану необходимо заготовить 8 тонн семян лесных растений, из них сосны – 234 кг, дуба – 7 тонн, березы 410 кг, ясеня – 346 кг, прочих лиственных – 17 кг. Работы по заготовке семян ведутся в соответствии с периодом плодоношения лесных древесных и кустарниковых пород. К примеру, у сосны обыкновенной и дуба черешчатого семенные годы повторяются через 3–8 лет. Чтобы обеспечить необходимых посев в лесных питомниках и сделать запас на следующие годы, в урожайный период в регионе производится максимально возможный сбор семян.