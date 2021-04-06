В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии

67

В понедельник, 5 апреля, в «Доме литератора и журналиста» прошла пресс-конференция с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным, посвященная весенне-летнему призыву граждан Самарской области на военную службу в 2021 году.

В мероприятии также приняли участие уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, начальник центра военно-врачебной экспертизы ВКСО Вячеслав Васильев и начальник отдела подготовки и призыва на военную службу комиссариата Дмитрий Шевчук.

В своем вступительном слове Алексей Вдовин рассказал об особенностях и основных параметрах весенне-летнего призыва. Весной текущего года будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 2900 человек. Графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

В весенне-летний призыв Вооруженные Силы, другие войска будут сформированы более чем 90 воинских команд, 1 авиаборт, 1 воинский эшелон. В армию пойдут более 100 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В ВДВ отправятся 16 граждан, подготовленные по программе «водитель-парашютист» в автошколах ДОСААФ России и на аэродроме «Бобровка».

Традиционно призывники Самарской области будут служить в Президентском полку (15 граждан). 8 человек выбрали альтернативную гражданскую службу. Также продолжается работа по призыву граждан на военную службу в казачьи общества, более 30 человек.

В Самарской области уже несколько лет отмечается тенденция к улучшению показателя годности граждан к военной службе по состоянию здоровья. Сегодня этот показатель составляет более 80%, что значительно выше, чем во многих других регионах РФ.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Те призывники, у которых по результатам термометрии будут выявлены признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

«Регулярная дезинфекция, ежедневное проведение и термометрия призывников и другие мероприятия, проводимые с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, делает прохождение военной службы максимально безопасным», - подчеркнул: Алексей Вдовин

В своем выступлении Ольга Гальцова отметила важность реализации в регионе, подписанного в прошлом году, соглашения между ВКСО и уполномоченным по правам человека в Самарской области. Ольга Дмитриевна отметила хорошую работу областного сборного пункта в Сызрани, сбалансированное питание призывников, удобное обмундирование и несессеры с необходимыми принадлежностями во время прохождения военной службы. «Многие даже не знают, о том, что каждому призывнику выдается набор продуктов. Кроме того, мы посмотрели меню, как обеспечиваются питанием наши призывники в призывном пункте. Оно разнообразное», - отметила Ольга Гальцова.

На пресс-конференции затронули вопрос, касающийся изменений нормативно-правовых документов, регулирующих призыв граждан на военную службу. Теперь призывников ожидает увеличение штрафов за неявку по повестке в военный комиссариат. Также это касается и неявки для постановки на учет или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России.

Увеличится штраф в случае, если гражданин в установленный срок не сообщает в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или места пребывания. Такие же санкции предусматриваются за уклонение от медицинского освидетельствования.

В заключение встречи Алексей Вдовин выразил надежду, что новый призыв пройдет также успешно, как и прошлый.