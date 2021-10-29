В Самарской области 29 октября ожидается мокрый снег

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В пятницу, 29 октября, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют местами дождь и мокрый снег.

Днем будет облачно с прояснениями, ветер с утра ожидается слабый северный, а позже разгонится до 7-12 м/с. Воздух прогреется до 3...8 градусов тепла. В ночное время возможны заморозки. Местами столбики термометров опустятся до отметки в -4 градуса.



Также метеорологи рассказали, что во второй половине недели 63 регион оказался во власти атлантического антициклона. Именно он принес в регион пасмурную погоду с осадками, сообщает СОВА.