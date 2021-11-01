В Самарской Луке спасли сову неясыть, сбитую машиной

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Еще один воспитанник приюта для диких животных «Дом Айболита» на прошлой неделе вернулся в родную среду.

Длиннохвостая неясыть попала в приют в августе после столкновения с автомобилем.

Ее обнаружили возле дороги: птица никуда не улетала и было очевидно, что она нуждается в помощи. Неравнодушные люди доставили сову в приют, где после осмотра, выяснилось, что никаких значительных повреждений у нее нет. Скорее всего, неясыть была просто задета проезжающей машиной. В покое, при обильном питании, птица окрепла и, за два месяца, полностью восстановилась от пережитого стресса. Поэтому, убедившись в возможности ее самостоятельного существования, работники приюта отпустили птицу в естественную среду, сообщается на сайте нацпарка.

Надеемся, что она больше никогда не попадет в приют и не будет нуждаться в помощи человека!