В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см

105

К концу рабочей недели высота снежного покрова в Самаре достигла 7 см. Однако в последующие дни белое покрывало начнет уменьшаться. По данным сервиса Gismeteo, 9 ноября показатель будет равен 5,47 см, 10-го числа - 2,73, и далее постепенно снизится до 1 см.



При этом до 13 ноября осадков не ожидается, однако будет облачно.



При этом жителей Самарской области ждут температурные качели. Так, 8 ноября воздух прогреется до 5 градусов, а на следующей неделе снова станет холоднее.



В целом до конца месяца показатели термометров не будут сильно отдаляться от нуля, может быть небольшой минус, пишет Сова.