В Самаре Волга в сентябре прогрелась выше нормы

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В Приволжском УГМС опубликовали свежие данные о температуре воды в Волге в регионе. Оказалось, вода в реке в некоторых местах теплее, чем должна быть в сентябре.

В Куйбышевском водохранилище по состоянию на утро 10 сентября температура воды составила 17,3-18,7 градуса. В районе Тольятти вода прогрелась до 18,7 градусов, что на 0,3 ниже нормы.

На Саратовском водохранилище температура воды - 16-18,3 градусов. А около Самары - 18,3 градуса, что на 0,2 выше нормы.

А самая высокая температура вода в Волге - у Саратова. Сейчас она составляет 19 градусов.

На малых реках температура воды разнится от 8,8 до 18 градусов, пишет Сова.