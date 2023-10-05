В Самаре посадили березовую рощу

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Управление Росреестра по Самарской области провело торжественную акцию «Берёзовая роща Росреестра» на набережной реки Волги, недалеко от Софийского собора. Данное мероприятие организованно в честь 15-летия ведомства и 25-летия системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В мероприятии приняли участие руководители, а также представители многих подразделений ведомства включая специалистов из г. Тольятти. Общий коллективный труд подарил заряд бодрости и энтузиазма. Хорошая погода настроила всех на позитивную волну, поэтому коллеги дружно орудовали лопатами.

Берёза занимает особое место в культуре России. Ее изящный и нежный образ является источником вдохновения для многих художников, поэтов и писателей на протяжении многих столетий. Издревле белая береза считалась символом России. Она растет во всех регионах нашей бескрайней страны. Во все времена береза символизировала чистоту и возрождение, мудрость, плодородие и красоту. Пройдут сотни лет, но береза не потеряет своей значимости: как и в былые времена она будет символизировать нашу бессмертную, славную и могучую Родину, ведь береза является символом неисчерпаемой жизненной силы.

Посадка деревьев - это важный и необходимый процесс, который помогает сохранить здоровье нашей планеты.

Человек – часть природы. Он должен это осознавать и не просто относиться к ней бережно, но и создавать ее!

«Символично, что в юбилейный год Росреестра на исторически значимом месте не только для нашего города, но и страны в целом взяла своё начало роща из 25 молодых березок. Роща Росреестра сделает наш город ещё более красивым, ухоженным и комфортным для жителей и его гостей. Пусть каждое дерево – станет знаком счастливых лет самарского Росреестра и новых поколений самарцев!», - говорит руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Владиславович Маликов.