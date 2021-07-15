В Самаре очистят озеро очистке в сквере «Родничок Надежды»

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По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной для активизации работ на водных объектах Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары при содействии депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина организована работа по очистке водоема в сквере «Родничок Надежды».

«Особая благодарность жителям, за то, что они приглядывают за этим водоемом. Совсем недавно в озере начала погибать рыба. Жители отреагировали, написали в соцсетях, и совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии мы оперативно отреагировали на эту ситуацию и приняли меры по реанимации водоема», - сообщил Александр Живайкин.

Напомним, что данный сквер находится в Советском районе, неподалеку от сквера Энтузиастов и является довольно популярной рекреационной зоной для местных жителей. Однако в последнее время горожане стали замечать неприятный запах, исходивший от озера.

«Опавшая листва, продукты жизнедеятельности организмов – все это опускается на дно и начинается процесс гниения. В результате выделяется углекислый газ и сероводород. Отсюда и неприятный запах – это естественный процесс «жизнедеятельности» самого озера. В такой среде активно размножаются сине-зеленые водоросли, а они также выделяют углекислый газ и «поедают» кислород, что становится причиной гибели обитающей в водоеме фауны», - пояснил представитель подрядной организации «ФАРМКОМПЛЕКТ» Владимир Кочетков.

В планах – ликвидация около 50 тонн донных отложений. На участке непрерывно трудится бригада из 7 человек, умело управляющая специализированным оборудованием.

«В данный момент здесь можно наблюдать процесс фильтрации. Рукав насоса погружается в ил, происходит откачка пульпы. Пульпа – это вода, перемешанная с донными отложениями. Эта смесь поступает в геотубы, где и происходит отделение через мембраны ила, который остается в геотубе, и очищенной воды, которая уходит обратно в озеро», - добавил Владимир Кочетков.

Стоит отметить и регулярность работ, которые проводятся на водном объекте. Так, в 2020 году Департамент городского хозяйства и экологии в рамках заключенного с муниципальным предприятием контракта, проводил работы по биологической реабилитации водоема. В этом году после ликвидации донных отложений специалистами-экологами профильного ведомства также будет рассмотрена возможность проведения работ по восстановлению экосистемы озера «Родничок Надежды».