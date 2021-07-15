Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава АИРР Иван Федотов: «Рост числа резидентов «Жигулевской долины» говорит об исключительной востребованности технопарка».
Технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России 
Участники онлайн-встречи договорились организовать дополнительные форсайт-сессии по темам MICE-туризма и промышленного туризма.
Западный Казахстан и Самарская область договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Губернатор Самарской области поделился информацией о вероятности введения обязательной вакцинации в регионе.
Дмитрий Азаров: «Делаем все, чтобы дефицита вакцины в регионе не было»
В Самаре очистят озеро очистке в сквере «Родничок Надежды»
В Самаре очистят озеро очистке в сквере «Родничок Надежды»
Не поддавайтесь уловкам «специалистов», предлагающих подложные QR-коды
Не поддавайтесь уловкам «специалистов», предлагающих подложные QR-коды
В микрорайоне Волгарь в Самаре началось строительство новой поликлиники
В микрорайоне Волгарь в Самаре началось строительство новой поликлиники
В 2021 году на водных объектах Самарской области произошло 48 ЧП
В 2021 году на водных объектах Самарской области произошло 48 ЧП
В мэрии Сызрани происходят серьезные перестановки
В мэрии Сызрани происходят серьезные перестановки
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
0.06
EUR 87.39
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре очистят озеро очистке в сквере «Родничок Надежды»

15 июля 2021 14:00
134
В Самаре очистят озеро очистке в сквере «Родничок Надежды»

По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной для активизации работ на водных объектах Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары при содействии депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина организована работа по очистке водоема в сквере «Родничок Надежды».

«Особая благодарность жителям, за то, что они приглядывают за этим водоемом. Совсем недавно в озере начала погибать рыба. Жители отреагировали, написали в соцсетях, и совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии мы оперативно отреагировали на эту ситуацию и приняли меры по реанимации водоема», - сообщил Александр Живайкин. 

Напомним, что данный сквер находится в Советском районе, неподалеку от сквера Энтузиастов и является довольно популярной рекреационной зоной для местных жителей. Однако в последнее время горожане стали замечать неприятный запах, исходивший от озера. 

«Опавшая листва, продукты жизнедеятельности организмов – все это опускается на дно и начинается процесс гниения. В результате выделяется углекислый газ и сероводород. Отсюда и неприятный запах – это естественный процесс «жизнедеятельности» самого озера. В такой среде активно размножаются сине-зеленые водоросли, а они также выделяют углекислый газ и «поедают» кислород, что становится причиной гибели обитающей в водоеме фауны», - пояснил представитель подрядной организации «ФАРМКОМПЛЕКТ» Владимир Кочетков. 

В планах – ликвидация около 50 тонн донных отложений. На участке непрерывно трудится бригада из 7 человек, умело управляющая специализированным оборудованием.

«В данный момент здесь можно наблюдать процесс фильтрации. Рукав насоса погружается в ил, происходит откачка пульпы. Пульпа – это вода, перемешанная с донными отложениями. Эта смесь поступает в геотубы, где и происходит отделение через мембраны ила, который остается в геотубе, и очищенной воды, которая уходит обратно в озеро», - добавил Владимир Кочетков. 

Стоит отметить и регулярность работ, которые проводятся на водном объекте. Так, в 2020 году Департамент городского хозяйства и экологии в рамках заключенного с муниципальным предприятием контракта, проводил работы по биологической реабилитации водоема. В этом году после ликвидации донных отложений специалистами-экологами профильного ведомства также будет рассмотрена возможность проведения работ по восстановлению экосистемы озера «Родничок Надежды». 

Теги: озеро очистка озер Родничок надежды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре приведут в порядок озеро в сквере Родничок надежды"
10 июня 2021, 12:47
В Самаре приведут в порядок озеро в сквере "Родничок надежды"
Ранее жители города сообщили в твиттере, что водоем слишком загрязнен, и в нем умирает рыба. Благоустройство
676

В центре внимания
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
160
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
188
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
231
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
306
«Важно знать насущные проблемы людей и быстро реагировать на них».
14 июля 2021  23:42
Глава региона обсудил с руководством и активистами Исаклинского района стратегию социально-экономического развития территории
1066
Весь список