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В Самаре началась подготовка к весеннему паводку

5 февраля 2021 12:44
78
В Самаре началась подготовка к весеннему паводку

В администрации Самары подписали постановление о подготовке к весеннему паводку 2021 года.

Документ устанавливает необходимость разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску воды.

Департаменту городского хозяйства и экологии поручено актуализировать сведения о количестве жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры, попадающих в зоны подтопления при нормальном паводке и при интенсивном наводнении. Также нужно спланировать мероприятия по обеспечению населения питьевой водой при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

Департаменту экономического развития следует принять меры по предотвращению санитарно-эпидемиологических последствий в условиях паводка в санитарных зонах городских кладбищ. Главам районов Самары рекомендовано уточнить планы проведения эвакуационных мероприятий при ЧС природного и техногенного характера, а также до 2 апреля проверить зоны прогнозируемого подтопления на предмет выявления возможных источников загрязнения водоемов, незаконных свалок и земляных дамб, пишет Самру.ру.

 

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