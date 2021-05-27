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В России стартует студенческий квест по водосбережению

27 мая 2021 09:59
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В России стартует студенческий квест по водосбережению

Cтуденческий квест «Вливайся!» стартовал в рамках программы «Зеленые вузы России» Движения ЭКА и Ассоциации «зеленых» вузов России. Выполняя простые задания, его участники внесут вклад в сохранение пресной воды – одного из самых дефицитных ресурсов Земли. Победители выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов. 

Чтобы принять участие в квесте «Вливайся!», необходимо собрать студенческую команду от 3 до 10 человек, зарегистрировать ее на сайте вливайся.вузэкоквест.рф и выполнить задания двух уровней квеста до 24 сентября 2021 года. 

На первом уровне студенты совершат конкретные шаги для сокращения своего водного следа. Выполняя задания второго уровня квеста, команды разработают и попробуют внедрить программы водосбережения в вузе. Кроме того, они выступят в роли экопросветителей: расскажут широкому кругу людей о доступных способах экономить ценный ресурс. 

Разноформатные задания квеста помогут участникам раскрыть свой творческий потенциал и приобрести новые знания и компетенции, полезные в современном мире. Например, организаторы предлагают студентам провести детективное расследование, снять видеоклип, устроить публичное выступление и многое другое.

На обоих уровнях будут выбраны пять команд-победителей. Их представители в качестве награды получат экопризы и путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов России, который пройдет осенью 2021 года. Все участники квеста будут отмечены дипломами общероссийского проекта.

«Пресная вода – это все более дефицитный ресурс. Уже сейчас свыше одного миллиарда человек не имеет постоянного доступа к чистой воде. Если ничего не предпринимать, то без нее к 2030 году останется около 67% населения планеты. Мы делаем квест «Вливайся!», чтобы молодые люди активно сохраняли ценнейший ресурс планеты; чтобы привлечь внимание вузовского сообщества к теме водосбережения. Вливайтесь в квест и делайте шаги на пути к решению «водной» проблемы уже сейчас», – комментирует Екатерина Олейник, координатор общероссийской программы «Зеленые вузы России». 

Сайт: вливайся.вузэкоквест.рф 

Теги: вливайся водосбережение квест студенты Экология

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