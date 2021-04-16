Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ отозвал лицензию у банка Нейва"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"
Ботанический сад в Самаре готовится к открытию в новом сезоне
Ботанический сад в Самаре готовится к открытию в новом сезоне
В России стартовала регистрация на молодежный форум Ладога»
В России стартовала регистрация на молодежный форум «Ладога»
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт
СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт
Самарчанка пыталась передать в колонию кашу с дрожжами
Самарчанка пыталась передать в колонию кашу с дрожжами
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

В России стартует просветительский проект о воде для школьников

16 апреля 2021 09:21
96
В России стартует просветительский проект о воде для школьников

5 апреля в школах страны стартовал всероссийский просветительский проект «Знатоки воды».  Его цель - в увлекательной игровой форме рассказать ученикам всех возрастов о ценности воды и способах ее беречь, водных богатствах России и перспективных водных профессиях. Урок воодушевит школьников использовать знания в повседневной жизни и поможет в дальнейшей профориентации.

«Знатоки воды» - это экологический урок в формате командной игры. Его участникам предстоит выполнить пять заданий, в ходе которых они узнают о значении воды для человека, о великих реках России, о водном следе привычных вещей, о перспективных водных профессиях и о том, как каждый человек может заботиться о ценном ресурсе. Задания урока адаптированы для трех возрастных категорий: начальных, средних и старших классов - поэтому интересно будет всем!

Провести игровой урок «Знатоки воды» могут учителя, родители или волонтеры без  специальной подготовки. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте знатокиводы.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из трех возрастных групп. В комплект материалов входит методический гид по проведению урока, анимированная презентация и бланки для игр, которые остается лишь распечатать. 

Всероссийский просветительский проект «Знатоки воды» проводится Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке проекта Экокласс.рф Движения ЭКА.

В рамках проекта организаторы приглашают школьников и педагогов принять участие в конкурсе. Педагогам предлагают разработать игровые задания о воде, а школьникам  - проявить творческие способности в социальных сетях: создать мем о воде, видео в Tik Tok о полезных привычках или пост о любимом водном объекте. Авторы лучших работ выиграют ценные призы от организаторов. Регистрация участников конкурса уже открыта в личном кабинете на портале Экокласс.рф

«Обучение через игру становится всё более популярным и эффективным форматом – так проще усвоить информацию. Даже один специальный урок в учебном расписании даст основы, которые сформируют правильное отношение к природным ресурсам и помогут осознать истинную ценность воды», - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«В России насчитывается около 2,8 миллионов рек и более 2,7 миллионов озер, запас пресной воды которых имеет мировое значение. Одно из важных условий сохранения этого ценного ресурса - экологическое просвещение подрастающего поколения - тех людей, который уже через 5-10 лет станут полноценными участниками государственных и бизнес-процессов, влияющими на экологическую повестку страны. Надеемся, проект «Знатоки воды» поможет нынешним школьникам задуматься о ценности водных ресурсов России, а некоторым - даже связать свою будущую профессию с заботой о них», - отмечает Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф.

Педагоги, которые отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам проведения урока «Знатоки воды», получат именной диплом участника проекта Экокласс.рф и благодарственное письмо в адрес школы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
18
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
16 апреля 2021  10:51
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
Транспорт
29
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
16 апреля 2021  10:43
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
Экология
76
Встреча была посвящена повышению доступности и улучшению качества госуслуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты.
15 апреля 2021  19:57
Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
390
Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 
15 апреля 2021  18:28
В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021
Экономика
563
Весь список