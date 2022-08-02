В России стартует бесплатный онлайн-курс по лесному волонтерству

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Платформа Ecowiki.ru запускает бесплатный онлайн-курс «Школа лесных волонтеров». Его участники узнают, как внести вклад в сохранение лесов и развивать лесное добровольчество в своем регионе, и получат приглашение в полевой лагерь «Школа лесных волонтеров», где закрепят полученные знания на практике.

В создании курса «Школа лесных волонтеров» участвовали эксперты с многолетним опытом в сферах лесовосстановления, управления лесным хозяйством, экотуризма, противопожарной работы, заповедного дела, экопросвещения и эковолонтерства. Среди спикеров курса - представители российского отделения Гринпис, Движения добровольных лесных пожарных, Ассоциации «Большая Байкальская Тропа», Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и других организаций.

Участники курса изучат доступные и разнообразные способы сохранять лес и вдохновлять на это других. Они получат знания, необходимые для организации команды добровольцев в своем регионе по таким направлениям как лесовосстановление, уход за лесом и пожаротушение.

Аудитория курса «Школа лесных волонтеров» узнает:

как заниматься защитой и уходом за лесными территориями;

как организовать посадку леса и агроуход;

чем опасны лесные пожары и как они связаны с изменением климата;

кто уполномочен тушить лесные пожары;

как добровольные лесные пожарные вносят вклад в борьбу с пожарами и как стать добровольным лесным пожарным;

как привлекать финансы в социальные проекты.

Присоединиться к курсу может любой желающий на сайте ecowiki.ru/onlajn-kurs-shkola-lesnyh-volonterov. Слушателям предстоит изучить 10 модулей и выполнить тестовые задания на усвоение пройденного материала. После успешного прохождения теста участники курса получат сертификаты от платформы Ecowiki.ru.

Студентов, которые присоединятся к онлайн-курсу в числе первых и оставят заявку на сайте ecowiki.ru/lager-shkola-lesnyh-volonterov, организаторы в августе пригласят в полевой лагерь «Школа лесных волонтеров». Его участники закрепят полученные знания на практике при поддержке лесников, добровольных лесных пожарных и опытных волонтеров.

Проект «Школа лесных волонтеров» создан платформой Ecowiki.ru и проектом «Посади лес» Движения ЭКА и реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«Леса играют очень важную роль в жизни человечества. Однако из-за климатических и антропогенных факторов площадь лесов сокращается. Чтобы лесные экосистемы продолжали выполнять свои полезные функции, им теперь необходима поддержка человека. Мы запустили «Школу лесных волонтеров», чтобы каждый, кто хочет внести вклад в сохранение и восстановление лесов, мог узнать, как это сделать. А формат, объединяющий онлайн-курс и практику в поле, сделает процесс обучения эффективным и вдохновляющим на дальнейшее развитие в сфере лесного волонтерства», - говорит Елена Горохова, директор Движения ЭКА.

Онлайн-курс «Школа лесных волонтеров» будет открыт на платформе Ecowiki.ru для всех желающих, к нему можно присоединиться в любой момент.

Платформа Ecowiki.ru – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик, созданная Движением ЭКА. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать полезные привычки. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.