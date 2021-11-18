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В России стартовала премия «Экопозитив - 2021», инициатором которой является Движение ЭКА. Цель премии – отметить заслуги организаций и отдельных людей, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и улучшение экологической ситуации в России.

Премия включает шесть номинаций:

Гражданский экоактивизм (продвижение экопрактик и решение экологических проблем в своем сообществе/регионе).

«Зеленые медиа» (издания, ТГ-каналы и экожурналисты).

Экоблогер года.

ЭкоАРТ (деятели культуры и искусства, вносящие вклад в сохранение природы).

Лучший бизнес в сфере экологии.

Экозащитник года (деятельность по защите природы и прав на благоприятную окружающую среду).

Стать соискателями премии могут россияне старше 18 лет, а также организации, зарегистрированные в Российской Федерации.

Для этого необходимо до 5 декабря оставить заявку на сайте ecowiki.ru/premiya-ekopozitiv-2021.

Церемония награждения победителей пройдет 18 декабря. Лауреаты премии встретятся в Москве, а зрители смогут присоединиться к мероприятию в онлайн-формате.

«С каждым годом в России растет число экологических инициатив. «Зеленая» повестка все больше проникает в самые разные сферы нашей жизни. Это происходит во многом благодаря неравнодушным активистам, влиятельным медиа и инфлюенсерам, экологически ответственному бизнесу, которые заботятся о природе сами и вдохновляют на изменения других. В рамках премии «Экопозитив» мы отметим наиболее успешные экопроекты и отдельных экогероев, которые внесли вклад в решение экологических проблем России в 2021 году», - говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Подробная информация о порядке участия в премии доступна в Положении о конкурсе по ссылке: https://ecowiki.ru/-/ecopozitiv_polojenie.

Сайт премии: ecowiki.ru/premiya-ekopozitiv-2021.