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В России создан первый отечественный фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас»

2 июня 2022 09:59
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В России создан первый отечественный фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

 Он объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций.

Фонд займется экологическим просвещением населения, а также построением системы взаимодействия с законодательной властью в вопросах экологии.

  «Компас - это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны». — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Принять участие в работе фонда могут все желающие.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: eco-compass.ru

В личном кабинете можно отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане России.

Также у участников есть возможность рассказать о проблемах своего региона и предложить их решение, заполнив форму на главной странице.

Официальный старт работе фонда будет дан на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня в Московской области.

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