В России создан первый отечественный фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Он объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций.
Фонд займется экологическим просвещением населения, а также построением системы взаимодействия с законодательной властью в вопросах экологии.
«Компас - это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны». — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Принять участие в работе фонда могут все желающие.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: eco-compass.ru
В личном кабинете можно отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане России.
Также у участников есть возможность рассказать о проблемах своего региона и предложить их решение, заполнив форму на главной странице.
Официальный старт работе фонда будет дан на первом музыкальном экофесте «Куча», который состоится 3 июня в Московской области.