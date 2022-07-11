В России проведут экологическую акцию «Неделя сбора батареек»

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«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, совместно с Duracell в пятый раз проведёт экологическую акцию «Неделя сбора батареек». Первым городом-участником станет Тюмень.

Экологическая акция «Неделя сбора батареек» пройдёт уже в пятый раз. В этом году батарейки будут собирать с 26 июля по 12 декабря в 20 городах. В каждом из них на парковках у магазинов «Ленты» будут установлены специальные контейнеры. В течение недели покупатели могут бесплатно и в любом количестве сдать отработанные батарейки любых типов и производителей, а также различные аккумуляторные элементы (кроме свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с маркировкой SLA), старые мобильные телефоны, планшеты и прочую мобильную электронику. Элементы питания переработают без вреда для окружающей среды на заводах-партнёрах: ГК «Мегаполисресурс» в Челябинске и «НЭК» в Ярославле, а полученные материалы будут повторно задействованы в производстве.

Первым городом, где установят контейнеры, станет Тюмень. Завершится акция в Нижнем Новгороде.