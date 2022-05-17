В России появился онлайн-гид по борьбе с мусором

123

На платформе Ecowiki.ru появился онлайн-гид по решению мусорной проблемы силами активных жителей страны. Он содержит лонгрид с описанием текущей ситуации с мусором в России и историями успеха граждан, внедривших раздельный сбор отходов (РСО), а также пошаговую инструкцию для активных людей по борьбе с мусорной проблемой, применимую в любом регионе.

Сайт проекта: нашэкогород.рф.

Из лонгрида «Как победить мусорные горы и жить в чистой стране» читатели узнают:

почему Россия переживает мусорный кризис;

чем опасны для здоровья и окружающей средызахоронение отходов на полигонах и распространение мусоросжигательных технологий;

почему важно развитие переработки отходов и как это работает в России;

как некоторым россиянам уже удалось успешно внедрить РСО в своем доме, дворе или муниципалитете;

где найти заготовителей и переработчиков вторсырья в своем городе.

После знакомства с лонгридом все желающие бесплатно получат универсальный гид «От слов к делу» – пошаговую инструкцию по самостоятельному внедрению РСО и сокращению образования мусора. Гид поможет разобраться, как организовать сортировку вторсырья дома и продвигать ее в городской среде, выбирать более экологичные варианты упаковки, проводить мероприятия с минимальным мусорным следом, влиять на службы доставки еды, чтобы они сокращали количество одноразовых предметов и т.д. Действия в гиде распределены по уровням сложности - от простого к сложному. Каждый может выбрать доступные способы влияния на мусорную проблему.

Чтобы изучить материалы и познакомиться с историями успеха, нужно зайти на страницу лонгрида: нашэкогород.рф, а для получения гида – зарегистрироваться на сайте.

Проект реализуется по инициативе платформы Ecowiki.ru и Движения ЭКА.

«Наш проект проливает свет на существующие в России способы обращения с отходами, показывает их слабые и сильные стороны и акцентирует внимание на необходимости развивать переработку и сокращение образования отходов. На сайте нашэкогород.рф пользователей ждет карта с более 6500 действующими предприятиями по сбору и переработке макулатуры, пластика, металла, стекла и других видов вторсырья. Посетители сайта вдохновятся историями людей, которым удалось самостоятельно наладить раздельный сбор отходов, и получат знания, как они могут повторить этот опыт и сделать раздельный сбор отходов доступным в своем городе», – говорит координатор проектов Движения ЭКА Юлия Тоцкая.

Платформа Ecowiki.ru – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик, созданная Движением ЭКА. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.