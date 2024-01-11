В России 11 января отмечается День заповедников и национальных парков

145

В России особо охраняемые территории федерального значения занимают около 76 миллионов гектаров. Благодаря работе заповедной системы, сохранены все типы уникальных ландшафтов, спасены от угрозы исчезновения многие виды животных и растений. 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

В России 107 заповедников, 70 национальных парков, 63 заказника, 75 ботанических садов и 22 памятника природы федерального значения. Первый российский заповедник «Баргузинский» был создан в 1917 году (по старому стилю в декабре 1916 года) в Бурятии для сохранения баргузинского соболя. А первый национальный парк «Лосиный остров» - в 1983 году для сохранения среднерусской природы и создания условий для отдыха жителей Москвы.

Работа по созданию особо охраняемых природных территорий федерального значения ведётся по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В 2023 году статус национальных парков получили три территории: «Тульские засеки» в Тульской области, «Воттоваара» в Республике Карелии и «Дьяковский лес» в Саратовской области. Таким образом, заповедная система России увеличилась на 35,5 тысячи гектаров.

«Заповедная система нашей страны – это не только природа, но и люди, которые помогают её изучать и сохранять. На ООПТ федерального значения трудятся более 10,2 тысячи человек – это госинспекторы, научные сотрудники, специалисты по развитию туризма и другие. Для многих работа в заповедниках и нацпарках стала выбором на всю жизнь, у нас даже есть династии», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Научный потенциал ООПТ состоит более чем из 800 сотрудников, среди них более 50 докторов наук и около 400 кандидатов наук. В 2023 году для желающих начать карьеру на ООПТ, либо повысить свою квалификацию, в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга при поддержке Минприроды России открыт профильный курс. Его первыми выпускниками стали 104 специалиста.

Учёные с уникальной базой знаний работают в центрах развития, восстановления, реинтродукции и реабилитации редких видов животных и растений. Специалисты работают над сохранением популяции таких диких животных как передниазиатский леопард, зубр, амурский тигр, лошадь Пржевальского, стерх и другие.

О том, что туристический интерес к заповедным территориям растёт, говорит статистика. Если в 2020 году гостями ООПТ были 6,7 миллиона человек, то в 2023 году желающих отдохнуть на природе выросло до 14,5 миллиона. В топе самых посещаемых ООПТ не первый год национальные парки «Кисловодский», «Сочинский» и «Куршская коса».

Параллельно с приёмом потоков туристов, дирекции особо охраняемых природных территорий работают над развитием инфраструктуры. Только за прошлый год на ООПТ построено 20 визит-центров, оборудовано более 60 экологических троп и туристских маршрутов, благоустроены берега рек и озёр, созданы кемпинговые площадки. После принятия в 2023 году закона о туризме, любые вмешательства в экосистему проводится по определённым требованиям, которые не позволят ей навредить.