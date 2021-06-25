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В Росгидромете объяснили происхождение сухих гроз

25 июня 2021 13:55
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В Росгидромете объяснили происхождение сухих гроз

Сухие грозы в Москве и Московской области образуются из-за перегрева воздуха, для данных территорий это достаточно редкое явление. Об этом в пятницу, 25 июня, в беседе с «Известиями» заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, для грозы необходимо, чтобы образовалось куче-дождевое облако, они сейчас наблюдаются в Московской области.

«Сейчас есть сильный перегрев, воздух поднимается вверх и наверху образуется облако. То есть характеристика куче-дождевых облаков — они очень высокие, то есть их высота девять,12 иногда 14 километров. В этих облаках образуется воздух. <...> Когда идет движение холодного воздуха на теплый и наоборот, теплого на холодный, от этого тоже эти облака образуются и там вместе с грозой идет ливень. Сегодня это облако образуется из-за перегрева, а дождя может не быть — сухая гроза», — объяснил Цыганков.

Специалист подчеркнул, что подобное явление достаточно редкое и для территории европейской части России нетипичное, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

Теги: гроза погода Росгидромет

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