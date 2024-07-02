В Рачейском лесничестве специалисты остановили распространение опасного вредителя

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Опасный вредитель хвойных деревьев – звездчатый пилильщик-ткач. Лесники обнаружили его на одном из участков Рачейского лесничества. Этой весной по национальному проекту «Экология» здесь высадили 5 гектаров нового леса.



Ткач может нанести непоправимый ущерб местной экологии. Он объедает хвою на молодых побегах, опутывая их при этом паутиной. И если не принимать меры, то вредитель способен ослабить молодые деревца, снизив их устойчивость к негативным факторам. Это может привести к гибели хвойников. Лесники во время отреагировали на появление опасного вредителя на саженцах: личинки собраны и уничтожены. Это помогло предотвратить гибель молодого леса и остановить распространение ткача на другие лесные площади.



В этом году в Самарской области уже прошли плановые работы по борьбе с вредителями. Ранее лесопатологический мониторинг показал необходимость обработок на территории 5 лесничеств региона. Борьба за здоровье леса – задача непростая. Очень важно, чтобы совпали все факторы: это и правильный возраст вредителя, в котором он поддается обработке, и благоприятные погодные условия. Напомним, что наряду с хвойным вредителем существует и любитель лиственных пород – непарный шелкопряд.



«Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проводит контроль за выполнением работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В этом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76 %, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого более 93%. Всего авиационным и наземным способом было обработано почти 12 тысяч гектаров», - комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Самарской области Евгений Пенин, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области

Фото: Минлесхоз Самарской области