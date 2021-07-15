В проекте «Живая Волга» приняли участие более 45 тысяч россиян

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В России завершилась программа проекта «Живая Волга» 2021 года, приуроченная ко Дню великой реки. Экопросветительские мероприятия, проходившие с апреля по июнь, охватили более 45 тысяч жителей страны. В рамках проекта более 14 тонн вторсырья отправилось на переработку в городах Поволжья. Проект «Живая Волга» реализуется Coca-Cola в России при поддержке Движения ЭКА.

Программа проекта охватывала три возрастные категории: школьников, студентов и взрослых. Для подростков были запущены всероссийский интерактивный урок «Три подарка для Волги» и конкурс-плоггинг «Живая Волга» на берегах водных объектов. Студенты приняли участие в Битве кейсов «Живая Волга». Для жителей Поволжья были организованы цифровой квест «Миссия «Ноль отходов». Живая Волга!», три экофестиваля и серия акций по сбору вторсырья. Любой пользователь «Вконтакте» мог распространить экоманифест в поддержку Волги в социальной сети при помощи приложения «Разделяй с нами».

Урок «Три подарка для Волги» провели 1635 педагогов для более 37 тысяч школьников по всей России. В забегах с уборкой прибрежных территорий – плоггинге – приняли участие 6000 школьников совместно с учителями. Более 10 тонн собранного вторсырья было отправлено на переработку.

К Битве кейсов «Живая Волга» присоединилось 18 студенческих команд из 12 российских регионов. Участники разработали 21 проект по решению проблемы загрязнения главной водной артерии страны. Победителем стала команда «Экологи» Уфимского государственного нефтяного технического университета. Решения лидеров Битвы кейсов будут рекомендованы администрациям городов, расположенных на берегу Волги.

К цифровому квесту «Миссия «Ноль отходов». Живая Волга!», направленному на снижение личного мусорного следа, присоединился 751 человек. Победитель соревнования выиграл электросамокат.

Экофестивали «Живая Волга» и акции по сбору вторсырья прошли в трех городах Поволжья: Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. В столице Татарстана прошел самый масштабный праздник: мероприятия фестиваля длились три дня, в них приняли участие 650 человек. Жители Казани отправили 730 кг вторсырья на переработку.

Самара стала лидером по количеству собранных на переработку отходов: жители передали около 2,4 тонн вторсырья, сам самарский фестиваль посетили 500 гостей.

В Нижнем Новгороде городской экопраздник привлек 300 человек, и 742 кг вторсырья было собрано для дальнейшей переработки в рамках акций. Всего в этом компоненте проекта «Живая Волга» приняло участие около 1500 человек и 3880 кг вторсырья получило вторую жизнь.

Акцию «Живая Волга» поддержало 763 пользователя «Вконтакте». В приложении «Разделяй с нами» социальной сети они создали короткий экоманифест, привлекающий внимание к проблемам реки, и разместили его на своих личных страницах. Между участниками разыграли многоразовые кружки.