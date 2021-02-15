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Объявлен оранжевый уровень опасности.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более".



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.



Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:



• как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;



• снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;



• при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;



• на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;



• обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;



• для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;



• в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.



Обратитесь за медицинской помощью если:



• отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются бледными и холодными - это признак глубокого отморожения



• обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего



• на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри самостоятельно категорически запрещается



• у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы общего переохлаждения.