В ноябре самарцам обещают морозы

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В Самаре тепло уступило место осеннему холоду. Синоптики рассказали, когда горожанам стоит ожидать первые зимние морозы.

Судя по данным GISMETEO, в октябре дневная температура будет еще держатся в положительных значениях, а ночная опустится до -3 °C. А вот в ноябре уже могут нагрянуть первые зимние морозы.

Температура резко начнет опускаться после 8 числа и достигнет своего пика к 11-13 ноябрю. Так, в эти дни днем будет холодно от -8 °C до -13 °C, а ночью — от -10 °C до -14 °C. Самая морозная ночь прогнозируется 13 ноября, как раз когда температура воздуха составит -14 °C, пишет Самара-КП.