в начале сентября заморозки придут в семь регионов России

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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ночами столбики термометров будут показывать от минус 2 до минус 5 градусов в Омской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской областях, в Кургане, Забайкальском крае и в Башкирии, пишет Смотрим.

"Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана", – пояснил метеоролог.

Он добавил, что в Магадане и на Камчатке в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Это связано с прохождением циклона в регионе. При этом Владивосток "сложная погода" минует.

Кроме того, по прогнозам Вильфанда, в Калымкии 2 сентября прогнозируется пыльная буря. Порывы ветра составят 20-24 метра в секунду. Это связано с длительным отсутствием осадков в регионе.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, что нынешнее лето в Москве потеплело на 2,1 градуса по сравнению с прошлым. Метеоролог назвал такие изменения "существенными".