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В Москве 7 июля обновился суточный рекорд высокой температуры

7 июля 2023 11:00
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в Москве 7 июля обновился суточный рекорд высокой минимальной температуры

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что Москва пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха не опустилась ниже +20°C.

«На главной метеостанции столицы (ВДНХ) минимум составил +21,8°C. В понедельник днем будет холоднее», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Москву в конце недели придет холодный фронт, ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции.

По его словам, климат не будет «ровным и гладким», а также не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об аномально жаркой погоде в ряде регионов на этой неделе. По его словам, крайне теплая аномальная погода с превышением нормы на 4–6 градусов прогнозируется на Волге, Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии, пишет Газета.

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