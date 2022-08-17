В Малой Царевщине лесникам пришлось убирать мусор за отдыхающими

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В августе ЦУР Самарской области фиксирует рост жалоб на образование стихийных свалок на берегах рек и озер. Все водоемы, к которым можно подъехать на личном транспорте, оккупировали отдыхающие.

Модное с прошлого года увлечение «волжским гедонизмом» для отдельных территорий обернулось мусорным коллапсом. Тонны отходов с полуострова Копылово, с Прорана службы благоустройства просто не успевают вывозить. Даже при наличии контейнеров, расслабленные любители отдыха на природе, мусор до бункеров-накопителей просто не доносят.

Десятки жалоб связаны с мусором в береговой зоне поселка Малая Царевщина. ЦУР Самарской области передает их в областное министерство лесного хозяйства. По документам – это земли лесного фонда и официального пляжа с контейнерами для мусора там не предусмотрено.

На этой неделе министерство совместно с администрацией Красноярского района организовало экологическую акцию по уборке берега в Малой Царевщине. Лесникам пришлось заниматься не свойственным им делом -убирать мусор за отдыхающими. Технику для вывоза отходов предоставил район. Надо отметить, что волонтеров среди загорающих и купающихся граждан, к сожалению, не нашлось. Хотя министерство приглашало в соцсетях присоединиться всех желающих к субботнику.

Фото: ЦУР СО