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В Малой Царевщине лесникам пришлось убирать мусор за отдыхающими

17 августа 2022 13:58
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Тонны отходов с полуострова Копылово, с Прорана службы благоустройства просто не успевают вывозить.

В августе ЦУР Самарской области фиксирует рост жалоб на образование стихийных свалок на берегах рек и озер. Все водоемы, к которым можно подъехать на личном транспорте, оккупировали отдыхающие.

Модное с прошлого года увлечение «волжским гедонизмом» для отдельных территорий обернулось мусорным коллапсом. Тонны отходов с полуострова Копылово, с Прорана службы благоустройства просто не успевают вывозить. Даже при наличии контейнеров, расслабленные любители отдыха на природе, мусор до бункеров-накопителей просто не доносят. 

Десятки жалоб связаны с мусором в береговой зоне поселка Малая Царевщина. ЦУР Самарской области передает их в областное министерство лесного хозяйства. По документам – это земли лесного фонда и официального пляжа с контейнерами для мусора там не предусмотрено. 

На этой неделе министерство совместно с администрацией Красноярского района организовало экологическую акцию по уборке берега в Малой Царевщине. Лесникам пришлось заниматься не свойственным им делом -убирать мусор за отдыхающими. Технику для вывоза отходов предоставил район. Надо отметить, что волонтеров среди загорающих и купающихся граждан, к сожалению, не нашлось. Хотя министерство приглашало в соцсетях присоединиться всех желающих к субботнику. 

 

Фото:  ЦУР СО

           

 

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