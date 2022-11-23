В Кинель-Черкасском районе убрали свалку в овраге

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В прокуратуру Кинель-Черкасского района 14 ноября 2022 года поступило устное обращение местной жительницы.Женщина пояснила, что по улице Красноармейской на заднем участке домов №257 и №259 в овраге расположена несанкционированная свалка, куда происходит сброс бытового и строительного мусора.

В ходе рассмотрения доводов обращения сотрудниками прокуратуры района 16 ноября 2022 года совместно с представителями управления по делам сельского поселения Кинель-Черкассы, административной комиссии района и сотрудниками полиции осуществлён выезд по указанным заявителем адресам. Доводы заявителя подтвердились.

В связи с выявленными нарушениями требований экологического законодательства в адрес главы Кинель-Черкасского района внесено представление

.Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

В настоящее время устранены, свалка ликвидирована.