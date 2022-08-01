В Кинель-Черкасском построят комплекс обращения с отходами

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий по второму этапу строительства в Самарской области многофункционального комплекса по обращению с отходами. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Комплекс планируют построить в сельском поселении Кинель-Черкасский, расположенном в 110 км восточнее Самары, в границах бывшего колхоза имени XX съезда КПСС. В настоящее время вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на полигон ТБО – он находится восточнее проектируемого объекта и в 2022 должен быть выведен из эксплуатации.

Второй этап предполагает строительство полигона захоронения отходов на двух земельных участках площадью 8 и 11 гектаров. Здесь разместятся: участок захоронения отходов IV и V классов опасности, локальные очистные сооружения поверхностного стока и фильтрата, пруды-накопители фильтрата и поверхностных сточных вод, весовая, площадки пожарных резервуаров и другие необходимые сооружения. Мощность будущего полигона – 110 тыс. тонн отходов в год. Общий объем вмещаемых отходов составит 1,36 млн кубометров. Расчетный срок эксплуатации участка захоронения – 15,4 лет.

Для нужд персонала на территории установят мобильные здания типа «вагон-дом». Территория будет ограждена забором, предусмотрено строительство контрольно-пропускного пункта радиометрического, визуального и весового контроля.

Основное функциональное назначение проектируемого объекта II этапа строительства заключается в приеме, утилизации и захоронении отходов IV и V классов опасности. В проектной документации предусмотрена технология компостирования органических отходов после сортировки ТКО, на которую получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы о соответствии экологическим требованиям. На площадке мембранного компостирования будет происходить обезвреживание и биохимическое разложение органических отходов: здесь их исходная масса уменьшается на 30%.

«IV и V классы опасности отходов, для захоронения которых предназначен полигон в Кинель-Черкасском, – это обычный бытовой и строительный мусор: пластиковая и древесная упаковка, макулатура, керамика, цемент и гипс, металлы, кирпич, остатки пищи и так далее. На объекте не предусмотрено размещение жидких коммунальных и промышленных отходов, а также радиоактивных, пастообразных (шламовых) промышленных отходов и отходов, относящихся к I-II классу опасности. Надо сказать, что в настоящее время государственную экспертизу у нас проходит первый этап этого проекта, предусматривающий строительство станции обработки отходов с сортировочной линией», – сказала главный эксперт проекта службы главных экспертов проекта Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Виктория Капитонова.

Проектную документацию подготовил Самарский государственный технический университет.