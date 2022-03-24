В Губдуме назвали два района Самарской области с самым загрязненным воздухом

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Самый загрязнённый атмосферный воздух обнаружен в Куйбышевском районе Самары и Центральном районе Тольятти. Основными причинами загрязнения назвали промышленные предприятия, выхлопы автотранспорта и деятельность ЖКХ. Об этом сообщили в ходе совещания в Самарской губернской думе.

В 2021 году жители Куйбышевского района направили в Администрацию города 142 обращения, в которых сообщали о вредных выбросах в атмосферу.

По словам руководителя управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства региона Андрея Ардакова, в Самарской области критично загрязненных участков нет. Однако в некоторых районах загрязнение воздуха все таки фиксируется.

В Самарской области для постоянного мониторинга качества воздуха служит 34 стационарных пункта контроля, 11 из них находятся в Самаре, пишет Обозрение.