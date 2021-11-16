Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
В Самарской области резко похолодает
В Самарской области резко похолодает
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
У самарца отобрали лом черных металлов
У самарца отобрали лом черных металлов
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В День вторичной переработки началась студенческая экоакция «Recycle_It»

16 ноября 2021 10:28
161
В День вторичной переработки началась студенческая экоакция «Recycle_It»

В честь Всемирного дня вторичной переработки, который традиционно отмечается 15 ноября, стартовала пятая волна студенческой акции по сбору вторсырья «RecycleIt_5.0». Самые активные участники выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов. 

Присоединиться к акции могут студенческие команды как в очном, так и в дистанционном формате. Очный формат подразумевает организацию офлайн-акции по сбору вторсырья. Он подойдет студентам, которые учатся в одном городе. Дистанционный формат позволит однокашникам объединить усилия, даже если они живут далеко друг от друга: участники соберут вторсырье дома и суммируют результаты. 

Для участия необходимо: 

  1. Собрать команду от 3-х до 10 человек и зарегистрировать ее по ссылке: forms.gle/CivFeeAN7XjHFLMk9.
  2. Организовать и провести сбор вторсырья в очном или дистанционном формате.
  3. Поделиться результатами с организаторами в специальной форме (forms.gle/C5k75vQkV75togjv6) и в социальных сетях, используя хештег #RecycleIt_5.0.

Победителями акции станут три команды:

  • команда, собравшая наибольшее количество вторсырья в рамках одной или нескольких акций;
  • команда, собравшая наибольшее количество вторсырья в дистанционном формате;
  • команда, которая привлекла к акции наибольшее количество людей.

Акция продлится с 15 по 30 ноября. ТОП-3 команд будут названы 3 декабря в социальных сетях программы Зеленые вузы России. Победители выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов России. Все участники акции получат электронные сертификаты .

Акция «RecycleIt_5.0» проводится в рамках направления по работе со студентами общероссийского проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке программы «Зеленые вузы России» Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России». 

«”Recycle_it” – традиционная акция, привлекающая каждый год множество студентов и преподавателей к раздельному сбору отходов (РСО). Кто-то именно с этого мероприятия начинает внедрение системы РСО в учебном заведении, кто-то использует его как еще один информационный повод, чтобы рассказать о важности сортировки. Мы рады, что уже пятый год подряд акция находит отклик среди российских вузов и помогает внедрить или развить в них систему раздельного сбора отходов», – отмечает Екатерина Олейник, координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России».

«Студенты – одни из самых активных людей в обществе. Своими действиями молодежь показывает окружающим, что ответственно подходить к обращению с отходами и сдавать вторсырье на переработку – это норма. И мы рады, что помогаем молодым людям почувствовать, что в их силах изменить мир к лучшему»,Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами по стране Coca-Cola HBC Россия.

Акция Recycle_It проходит с 2017 года. С тех пор к ней присоединилось более 38 000 человек. Общими усилиями на переработку было отправлено 92 тонны вторсырья.

Страница акции: greenuniversity.ru/recycleit_2021.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
45
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
83
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
130
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
136
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
515
Весь список