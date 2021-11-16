В День вторичной переработки началась студенческая экоакция «Recycle_It»

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В честь Всемирного дня вторичной переработки, который традиционно отмечается 15 ноября, стартовала пятая волна студенческой акции по сбору вторсырья «RecycleIt_5.0». Самые активные участники выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов.

Присоединиться к акции могут студенческие команды как в очном, так и в дистанционном формате. Очный формат подразумевает организацию офлайн-акции по сбору вторсырья. Он подойдет студентам, которые учатся в одном городе. Дистанционный формат позволит однокашникам объединить усилия, даже если они живут далеко друг от друга: участники соберут вторсырье дома и суммируют результаты.

Для участия необходимо:

Собрать команду от 3-х до 10 человек и зарегистрировать ее по ссылке: forms.gle/CivFeeAN7XjHFLMk9. Организовать и провести сбор вторсырья в очном или дистанционном формате. Поделиться результатами с организаторами в специальной форме (forms.gle/C5k75vQkV75togjv6) и в социальных сетях, используя хештег #RecycleIt_5.0.

Победителями акции станут три команды:

команда, собравшая наибольшее количество вторсырья в рамках одной или нескольких акций;

команда, собравшая наибольшее количество вторсырья в дистанционном формате;

команда, которая привлекла к акции наибольшее количество людей.

Акция продлится с 15 по 30 ноября. ТОП-3 команд будут названы 3 декабря в социальных сетях программы Зеленые вузы России. Победители выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов России. Все участники акции получат электронные сертификаты .

Акция «RecycleIt_5.0» проводится в рамках направления по работе со студентами общероссийского проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке программы «Зеленые вузы России» Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России».

«”Recycle_it” – традиционная акция, привлекающая каждый год множество студентов и преподавателей к раздельному сбору отходов (РСО). Кто-то именно с этого мероприятия начинает внедрение системы РСО в учебном заведении, кто-то использует его как еще один информационный повод, чтобы рассказать о важности сортировки. Мы рады, что уже пятый год подряд акция находит отклик среди российских вузов и помогает внедрить или развить в них систему раздельного сбора отходов», – отмечает Екатерина Олейник, координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России».

«Студенты – одни из самых активных людей в обществе. Своими действиями молодежь показывает окружающим, что ответственно подходить к обращению с отходами и сдавать вторсырье на переработку – это норма. И мы рады, что помогаем молодым людям почувствовать, что в их силах изменить мир к лучшему», – Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами по стране Coca-Cola HBC Россия.

Акция Recycle_It проходит с 2017 года. С тех пор к ней присоединилось более 38 000 человек. Общими усилиями на переработку было отправлено 92 тонны вторсырья.

Страница акции: greenuniversity.ru/recycleit_2021.