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В честь Дня Волги стартует антимусорный цифровой квест

19 мая 2021 09:50
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В честь Дня Волги стартует антимусорный цифровой квест

В преддверии Дня Волги стартует новая волна цифрового квеста  «Миссия «Ноль отходов. Живая Волга». Жителей Волжского бассейна приглашают выполнять онлайн и офлайн-задания, посвященные сокращению мусорного следа, чтобы снижать загрязнение великой реки и ее прибрежных территорий. Самые активные участники получат призы.

Чтобы решить проблему загрязнения Волги, необходимо участие не только государства и бизнеса, но и каждого жителя Волжского бассейна. Цифровой квест «Миссия - «Ноль отходов» поможет всем желающим в увлекательной форме внести вклад в оздоровление реки: сократить свой мусорный след и освоить принципы «Ноль отходов».

Квест происходит сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Его участники проходят 5 игровых блоков, каждый из которых иллюстрирует тот или иной принцип жизни в стиле «Ноль отходов». Игроки могут ограничиться мобильными играми, но, чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д. 

Победитель квеста выиграет электросамокат, обладатель второго места - рюкзак. Игроков, занявших с 3 по 23 позиции, организаторы наградят термокружками. Все лидеры рейтинга получат памятные блокноты из переработанной макулатуры. 

Чтобы получить шанс выиграть приз за участие в квесте, необходимо:

  1. пройти регистрацию на сайте игры «Миссия - «Ноль отходов» mission-zero-waste.ru;

  2. выполнять задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», и делиться результатами в личном кабинете;

  3. играть в мобильные игры квеста, повышая позиции в общем рейтинге.

Побороться за призы можно до 15 июня. Победители будут объявлены 30 июня на сайте mission-zero-waste.ru и в социальных сетях Движения ЭКА.

Конкурсная волна квеста «Миссия «Ноль отходов» запущена Движением ЭКА в рамках проекта  «Живая волга» Coca-Cola в России.

«Мы рассчитываем, что комбинация увлекательных заданий квеста, современный цифровой формат и возможность выиграть полезные призы привлечет жителей бассейна Волги к участию в игре. И наша цель - привнести новые экологичные привычки в жизни игроков - будет достигнута», - говорит координатор квеста «Миссия «Ноль отходов» Мария Малороссиянова.

«Люди могут ощущать бессилие перед лицом масштабных экологических проблем Волги. Реализуя проект «Живая Волга» - устраивая экофестивали, студенческие конкурсы, создавая уроки для школьников и многое другое - Coca-Cola в России старается показать, что помощь великой реке - это увлекательное, позитивное и доступное каждому дело. Квест «Миссия «Ноль отходов» - один из способов привлечь широкую аудиторию к освоению простых привычек и совершению доступных шагов, помогающих сократить образование отходов на территории Волжского бассейна», - отмечает Татьяна Сидельникова, региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия.  

Проект реализуется в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов».

Подробные условия участия в квесте доступны в Положении о конкурсе.

Теги: Волга День Волги

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