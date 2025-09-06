Я нашел ошибку
Главные новости:
Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра

6 сентября 2025 17:22
123
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине ночи 7 сентября в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
420
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
738
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
691
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
346
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
635
Весь список