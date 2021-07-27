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В августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни

27 июля 2021 11:53
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В августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни

Синоптики не исключают, что в августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля – 1 августа. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то окажется, что в середине и даже в конце августа бывает сильная жара – около плюс 30 градусов. "Нельзя декларировать, что не будет больше жарких дней. Еще рано провожать лето", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.

Теги: жара климат погодные аномалии прогноз погоды

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