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Синоптики не исключают, что в августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля – 1 августа. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то окажется, что в середине и даже в конце августа бывает сильная жара – около плюс 30 градусов. "Нельзя декларировать, что не будет больше жарких дней. Еще рано провожать лето", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.