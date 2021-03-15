В 2021 году на сохранение лесов Самарский регион привлек почти 192 млн рублей

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В пятницу, 12 марта 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по реализации национального проекта «Экология» в текущем году и на перспективу.

В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Иван Пивкин, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, врио министра промышленности и торговли Андрей Шамин, представители региональных министерств экономического развития и инвестиций, энергетики и ЖКХ, строительства. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы муниципалитетов, представители Роспотребнадзора, Государственной инспекции строительного надзора, Росприроднадзора, проектных организаций.

В планах на перспективу – решение комплекса экологических проблем, которых в промышленно развитом самарском регионе накопилось немало.

«Это один из наиболее масштабных национальных проектов, на его реализацию регионом из федерального бюджета привлечены значительные ресурсы. Сегодня мы подробно рассмотрим различные аспекты реализации национального проекта «Экология», выясним, есть ли у нас риски выполнения целевых показателей и достижения контрольных точек, изучим, как выстроено взаимодействие ответственных министерств и муниципалитетов, поскольку именно на муниципальные образования приходится большая нагрузка по оформлению земельных участков, подготовке проектно-сметной документации, размещению муниципального заказа и приемке работ», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Большой комплекс вопросов уже в текущем году будет решен в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», также включенного в национальный проект «Экология». В 2021 году на задачи по сохранению лесов регион привлек почти 192 млн рублей. На эти средства будет закуплена лесопожарная техника (69 единиц), 26 лесохозяйственных машин, восстановлено 720 га леса, выращено пять миллионов саженцев лесных деревьев. При этом мероприятия проекта министерство планирует выполнить досрочно: конкурсные процедуры по закупке техники уже идут.

На повестке – и подготовка заявки на получение субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая страна». Средства пойдут на работы по ликвидации незаконных свалок в Тольятти. Перед городскими властями была поставлена задача оформить участки земли под свалками в муниципальную собственность – без этой процедуры обращение за федеральной поддержкой невозможно. Соответствующее поручение дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Врио главы городского округа Тольятти Игорь Ладыка доложил, что поручение Главы региона будет выполнено в срок.

Участники совещания уделили особое внимание сокращению объема отводимых в Волгу загрязненных вод. В эту работу в минувшем году активно включились промышленные предприятия региона. В Самарской области работают производства, входящие в российский топ компаний, загрязняющих атмосферу. Именно они в минувшем году и проявили наибольшую активность. План по участию предприятий в мероприятиях программы выполнен на 287%. Председатель регионального Правительства поручил провести работу с компаниями, которые не выполняют природоохранные мероприятия – таких, к сожалению, тоже немало.

И все же основной вклад в загрязнение Волги вносят предприятия сферы ЖКХ. Именно поэтому в федеральной программе «Оздоровление Волги» акцент сделан на строительстве новых современных очистных сооружений. По итогам минувшего года в Самарской области таких появилось четыре – в Октябрьске, Сызрани, Жигулевске и поселке Богатырь. Завершить один из объектов – станцию ультрафиолетовой очистки в Самаре – в минувшем году не удалось. Сейчас объект практически на ежедневном контроле администрации Самары, строительство закончено, установлено оборудование и идут пусконаладочные работы.

В 2021 году в Самарской области начнется возведение восьми объектов водоочистки – в Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Кинеле, Нефтегорске, Отрадном, Усть-Кинельском и поселке Солнечная Поляна. Общая стоимость мероприятий программы на текущий год составит 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.