Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
снесен незаконный торговый павильон в Тольятти
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее

15 сентября 2025 09:23
79
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением утром 15 сентября».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

 

Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
553
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
472
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
440
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
662
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
626
