Установлены первые датчики сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» АНО «Аиралаб Рус» приступил к первому этапу реализации своего экологического проекта по установке сети гражданского мониторинга воздуха, благодаря которому у тольяттинцев появится дополнительная возможность независимо оценивать экологическую обстановку в городе.

27 декабря в Тольятти было установлено 5 комплексов фиксации состояния воздуха: три на Южном шоссе, один – на Автозаводском шоссе и один комплекс на улице Лесной. Места установки датчиков отмечены на карте. Видеоэкраны были выбраны по причине наличия точек питания и интернета. Не последней причиной выбора Автозаводского и Южного шоссе стала их загруженность транспортом.

Чуть позже АНО «Аиралаб Рус» приступит к установке приборов в более сложных с энергетической точки зрения местах.

По словам исполнительного директора АНО «Аиралаб Рус» Ивана Петрова, к лету сеть будет насчитывать от 30 до 50 датчиков по контролю за состоянием воздуха.

Напомним, в декабре 2020 года в рамках создания сети гражданского мониторинга между АНО «Аиралаб Рус» и компанией «Эковоз» был заключен меморандум о сотрудничестве. Практически сразу к проекту подключились несколько социально ответственных представителей бизнеса. Не остался в стороне и технопарк «Жигулёвская долина», на территории которого тоже установлена точка мониторинга. Чуть позже специалисты АНО привлекли к проектной деятельности и воспитанников тольяттинского отделения «Кванториум 63 регион».

Все установленные приборы контроля уже передают информацию на платформу Робономика, которая и является главной разработкой компании. После обкатки системы ссылка на карту с результатами измерений будет доступна для всех желающих.