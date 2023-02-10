Ушастые совы живут в Самарском зоопарке с 2016 года

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Жители нашли гнездо с пятью пуховыми совятами, когда разбирали на просеке крышу старого дачного дома. Гнездо с птенцами передали в зоопарк.



Новорождённые совята имеют белый окрас, потом их пух становится светло-серым, на лицевом диске появляется чёрная «маска» и уже становятся заметны «ушки».



Специалисты зоопарка выкормили малышей и обустроили для них просторный вольер.



Шестая сова появилась в Самарском зоопарке чуть позже. Ее тоже нашили и принесли в зоопарк люди. Птица была травмирована.



В Самарской области ушастые совы встречается повсеместно. Для нашего региона - это обычный гнездящийся вид. Ушастые совы обитают в борах и лиственных лесах. Но также их можно встретить и рядом с человеком, это самая обычная из городских сов.



Окраска взрослых птиц светлая рыжевато-бурая с тёмными, преимущественно продольными пестринами. Отчётливо выражен лицевой диск. У сидящей птицы на голове почти всегда заметны торчащие «ушки» из перьев, в полёте они прижаты и не видны. Питается в основном мышевидными грызунами.



Средняя продолжительность жизни ушастой совы в природе 10-11 лет, однако, в неволе они могут прожить намного дольше, сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

Фото: минлесхоз СО