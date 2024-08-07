Ученые предупредили о «переломном моменте» в изменении климата

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Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Согласно исследованиям ученых, рост глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики приведет к эффекту домино, а также переломному моменту в развитии климата на планете.

«Наше исследование показывает, что следование текущей климатической политике до 2100 года может привести к высоким рискам опрокидывания, даже если долгосрочные температуры вернутся к 1,5 градуса по Цельсию к 2300 году», — говорится в публикации от 1 августа.

Отмечается, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. Чтобы этого не допустить, необходимо поддерживать нулевой уровень выброса парниковых газов, пишут "Известия".