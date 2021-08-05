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Ученые: из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран

5 августа 2021 14:27
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Специалисты из компании Cloud to Street спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру.

С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Новое исследование провели специалисты из компании Cloud to Street. По результатам спутниковых наблюдений они установили, что рост населения в районах с высоким риском подтопления вызван экономическим развитием этих территорий.

"У уязвимых групп населения часто нет другого выбора, кроме как селиться в зонах затопления", — пояснили эксперты.

По их данным, с 2000 по 2018 год наводнения затронули во всем мире 2,23 миллиона квадратных километров, от чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. При этом почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, особенно бассейны таких крупных рек, как Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют об увеличении зоны затоплений в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.

По данным Cloud to Street, из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран.

 

Фото:    AP Photo / Valentin Bianchi / РИА Новости

Теги: исследования рост наводнений

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