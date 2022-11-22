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Тольяттинцев приглашают на лекцию «Волжский бассейн: история, значение, прогноз»

22 ноября 2022 11:49
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Тольяттинцев приглашают на лекцию «Волжский бассейн: история, значение, прогноз»

Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает 26 ноября в 16.00 на лекцию «Волжский бассейн: история, значение, прогноз».

На лекции вы узнаете о роли большой реки не только в создании ландшафта и влиянии на климат территории, но и в формировании особенностей жизни людей на ее берегах. Лектор рассмотрит создание на Волге каскада гидроэлектростанций и водохранилищ и его влияние на современное состояние реки. Более подробно он остановится на Куйбышевском водохранилище: как изменилась водная среда и территория вокруг с его созданием, как будут они меняться в дальнейшем, как будет влиять водохранилище на ландшафт. Поразмышляем вместе, какое будущее ждет великую реку России.

Лектор - Станислав Саксонов, эколог, биолог, заместитель директора Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук.

Вход свободный. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/2239667/

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Лекторий «Город. Инструкция по применению» проходит в поддержку проекта «Музейный квартал Тольятти». Лекторий предназначен для активных горожан. Если ты хочешь научиться понимать город как систему, видеть элементы этой системы и способы их взаимодействия, веришь, что активный горожанин — это сила, способная влиять на жизнь города, то этот лекторий для тебя!

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