«Тольяттикаучук» очистил береговую линию полуострова Копылово

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Одно из любимых тольяттинцами мест пляжного отдыха стало значительно чище.

За два часа в рамках реализации волонтёрских проектов предприятия с 2 км пляжа было собрано 230 мешков пластика и бытового мусора. В мероприятии приняли участие 32 человека.

Сохранение чистоты водных объектов и уборка мусора на береговой линии - один из наболевших вопросов в Самарской области. Берега Волги и других водоёмов загрязняют отдыхающие и дачники. Выручают заботящиеся о сохранении родного края граждане. Сред них – сотрудники предприятия «Тольяттикаучук», для которых забота об экологии стоит на первом месте.

«Это мой первый добровольческий проект. И я рад, что он нашёл отклик у коллег. Мы приехали в свой выходной день и помогли навести порядок на территории, по которой проходит напорный коллектор очищенных стоков нашего предприятия. Мы достали очень много мусора с камер с отсекающими задвижками на трубопроводах, которые люди принимали за мусорные ямы. Во время уборки то и дело возникал контраст между красотой Волги и грязью, которую оставляют отдыхающие.

Спасибо молодежному комитету и профсоюзной организации за помощь в организации. Кстати, уезжая, обратил внимание, что люди несут свой мусор в мешках. Значит, наше общее дело стало для кого-то примером. Ведь без тех, кому не безразличен окружающий их мир, точно был бы тусклее и жёстче», – отметил инициатор субботника, инженер-технолог установки нейтрализации и очистки сточных вод предприятия «Тольяттикаучук» Александр Колесниченко.