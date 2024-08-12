Суточный максимум количества осадков был перекрыт сразу на трех метеостанциях Самарской области

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Непогода, накрывшая Самарскую область в пятницу, 9 августа, принесла с собой обильные дожди. Суточный максимум количества осадков был перекрыт сразу на трех метеостанциях. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, рекордные показатели были зафиксированы на метеостанции Авангард. В последний раз настолько сильные дожди там в этот день лили в 1949 году – тогда количество осадков составило 9,6 мм. В этом году зафиксировали 19,6 мм. Не менее впечатляющие результаты были зафиксированы в Аглосе. Здесь выпало 20,9 мм осадков, что превзошло предыдущий рекорд 1960 года на 2,8 мм.

Однако самое значительное количество осадков выпало в Кинель-Черкассах. Специалисты зарегистрировали здесь целых 35,3 мм. Для сравнения, предыдущий рекордный показатель был установлен в 1991 году и составлял всего 8,6 мм, пишет Самара-КП.