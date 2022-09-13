Судебные приставы приняли участие в акции "Лес Победы"

114

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области подготовили деревья, высаженные в честь 75-летия со дня Победы над фашистской Германией, к зиме.

После окончания рабочей смены судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов вопреки привычному распорядку дня не поехали домой. Сотрудники ГУФССП России по Самарской области отправились в Красноярский район, в Коробов сад, где в честь Победы в Великой Отечественной войне в виде цифры «75» высажены сосны.

Пока еще маленькие деревья нуждаются в особом уходе. К зиме их необходимо подготовить, убрав лишнюю траву. Этим и занялись волонтеры из рядов судебных приставов.

Несмотря на плохую погоду сотрудники Главного Управления ФССП России по Самарской области вручную очистили борозды с соснами от сухой высокой травы, закрывающей деревья. Убрали мешающиеся кустарники, так чтобы памятная аллея была готова к наступлению зимы.

В рамках акции «Лес Победы» сотрудники Службы совместно с общественной организацией «Зеленая Россия» продолжат и дальше помогать лесничеству следить за аллеей памяти и заботиться о высаженных деревьях.